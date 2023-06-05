Олена Зеленська влаштувала обговорення упровадження сімейних форм виховання

У межах візиту в Харківську область 4 червня Перша леді України Олена Зеленська разом із начальником ХОВА Олегом Синєгубовим та представниками ЮНІСЕФ обговорили важливість упровадження сімейних форм виховання.

«Усією країною переходимо зараз саме до сімейних форм виховання, щоб кожна дитина зростала з батьками, а не в сиротинці. Наш постійний партнер та експерт у цьому процесі – ЮНІСЕФ. Думаю, Харківщина й тут збереже лідерство, ініціативу та небайдужість. Чужих дітей не буває в мирний час – тим більше немає чужих дітей під час війни», – сказала Олена Зеленська.

Вона також відзначила згуртованість жителів Харківщини в пошуках дворічної Віолетти Мужичук, яка заблукала в лісі.

«Те, як її шукали – чотири доби! – і як вчасно знайшли, живою та неушкодженою, дуже багато говорить і про Харківщину, і про її людей, які, живучи на передовій спротиву, рятують одне одного щодня, і не лише від загроз війни», – додала Перша леді.

Начальник Харківської ОВА зауважив, що в пріоритеті роботи обласної влади – найкращі інтереси дитини, її безпека та комфортні умови для розвитку.

«Сьогодні в нашій області – 4277 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 4139 влаштовано саме до сімейних форм виховання – опікунів та піклувальників або прийомних сімей і дитбудинків сімейного типу. Максимально стимулюємо такі форми виховання», – сказав Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости