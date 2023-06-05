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Оккупанты ударили по Балаклее из РСЗО "Смерч": есть жертвы
5 июня, вечером оккупанты обстреляли Балаклею Харьковской области. В результате атак по меньшей мере один человек погиб, есть раненые
Об этом сообщает глава Харьковского ОВА Олег Синегубов.
"По информации медиков экстренной помощи, сейчас уже 9 раненых, из них 3 – в тяжелом состоянии. Россияне ударили по частному сектору, где исключительно гражданская инфраструктура", – говорится в сообщении.
При этом он отметил, что на месте атаки сейчас работают все профильные службы.
Источник: https://t.me/infosprotyv/18051?single