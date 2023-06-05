Важко в навчанні — легко у бою: на Харківщині завершується підготовка новобранців бригади “Спартан” “Гвардії наступу”

Бійці штурмової бригади “Спартан” “Гвардії наступу” тренуються на полігоні за принципом — важко в навчанні, легко у бою. Спочатку — проходження “смуги перешкод”. У ній, наче немає нічого складного, та спека і фізичне навантаження роблять свою справу. Тож, саме під час таких вправ можна зрозуміти ступінь витривалості вояків. Молодші за віком проходять смугу легко, майже без напруження, а от старші докладають більше зусиль та рухаються повільніше. Втім, так само азартно та наполегливо.

Фізично – 45-й пішов рік, фізично, да.. Но все буде добре! Не зважаючи на вік всі прагнуть добитися результатів хороших. тренуємося до обіду 4 години… у них заняття. Це може бути медицина, топографія, а після обіду 2 години занять.

За три місяці, саме стільки часу займає вишкіл “спартанців” колишні будівельники, токарі, дорожники та навіть ландшафтні дизайнери повинні опанувати такт мед, військову топографію, тактичну підготовку, та найголовніше це вогнева підготовка.

Сьогодні відпрацьовуємо так звану “кваліфікацію” це вправа навчальних стрільб у якій військовослужбовці навчаються та тренуються, вдосконалюють свої навички щодо роботи зі зброєю у статичних положеннях та у динаміці, тобто русі.

Двадцятиоднорічний “Барні” до гвардії наступу потрапив вже після строкової служби. Йому військова наука дається легше, а вправи зі зброєю, каже, дуже покращують моторику та дають розуміння своєї зброї, та бою загалом. Однак, найголовнішим хлопець вважає інше.

Насамперед морально себе підготувати потрібно, щоб це не було важко, а самі стрільби, як то кажуть — тяжело в ученіі, легко в бою. Тож, головне пройти тренування, а там уже все буде зрозуміло. А от тим, хто до повномасштабного вторгнення до рук зброї не брав доводиться добряче попотіти. Втім, досвід та запас терпіння у інструкторів, здається, безмежний. Щечку ложим на приклад, голова смотрит прямо, ледве-ледве вперед.

“Алекс” тренує нацгвардійців вже пів року. Сам в лавах ЗСУ служить вже понад десять років, брав участь в АТО, у 2022 обороняв Харків. Запевняє, навчити стріляти можна будь-кого. Це не так важко, врешті-решт виходить у всіх. Зараз для бійців важливо саме бажання перемогти ворога та мотивація.

Так, мотивація є. Мотивація є, тому що це наша рідна земля. як… у людей мотивація є займатися. 03.25. ))

Боєць із позивним Давід пройшов дуже складний відбір аби потрапити до “Спартану”, адже він тут є одним із найстарших бійців та водночас, мабуть, одним із найбільш вмотивованих. У п’ятдесяти трирічного харків’янина від рук рашистів загинули четверо друзів, а донька під час одного із масованих обстрілів міста отримала важкі поранення.

Злість це те, що рухає нас вперед, кажуть хлопці. В кожного з них є щось своє, що вони прийшли захищати. І коли доходить до вправ зі стрільби — результати майже у всіх однаково гарні. Нинішній набір за словами командирів вже підготовлений відсотків на 80, тож вже менш ніж за місяць “Спартан” буде готовий до виконання будь-яких задач командування. Мені не важливо, куди відправлять той напрямок і будемо захищати, адже Україна вся єдина.





Агентство Телевидения Новости