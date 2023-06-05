На Харківщині орган місцевого самоврядування зобов’язали набути право власності на відому пам‘ятку історії

Прокуратура через суд зобов‘язала орган місцевого самоврядування набути право власності на відому пам‘ятку історії на Харківщині

Завдяки принциповій позиції обласної прокуратури суд задовольнив позовну заяву керівника Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області до Великобурлуцької селищної ради про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання вчинити дії, спрямовані на визнання пам’ятки історії місцевого значення — будинку, у якому в 80-х роках ХVIII ст. жив Г. С. Сковорода, безхазяйним майном, та набуття права власності на безхазяйне майно органом місцевого самоврядування.

Встановлено, що будинок загальною площею понад 1500 кв. м взято під охорону у 1972 році, а у 2008 році — віднесено до переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.

При цьому власника даного об’єкта нерухомого майна не встановлено.

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