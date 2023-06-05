На Харківщині чоловік активно допомагав ворогу: йому загрожує 5 років позбавлення волі

5 років за ґратами: прокурори довели вину чоловіка, який надавав допомогу ворогу

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 30-річного чоловіка в колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися фінансово-господарською діяльністю строком на 10 років з конфіскацією всього особисто йому належного майна.

Прокурори довели, що під час окупації с. Руська Лозова Харківського району начальник цеху місцевого підприємства вирішив надати допомогу окупантам. Він попросив свого колегу привести у належний стан транспортні засоби, що належать компанії, аби передати їх загарбникам. При цьому чоловік вірогідно знав, що власники та керівництво підприємства виїхали з населеного пункту і не контролюють обставини щодо матеріальних ресурсів.

Агентство Телевидения Новости