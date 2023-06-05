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05.06.2023 22:42
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У Балаклії внаслідок обстрілу поранено 9 людей, є загиблий

У Балаклії внаслідок обстрілу поранено 9 людей, є загиблий

Загиблий та 9 поранених внаслідок обстрілу Балаклії: прокурори та слідчі поліції фіксують наслідки збройної агресії рф

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 5 червня близько 17:45 російські військові обстріляли м. Балаклія Ізюмського району.

Отримали поранення дев‘ять мирних мешканців.

57-річний цивільний чоловік загинув.

Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та гаражі.

За попередніми даними, російські військові завдали удар по місту з РСЗВ.

Наслідки збройної агресії документують прокурори спільно зі слідчими поліції відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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