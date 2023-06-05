У Харкові об’єкт культурної спадщини вартістю майже 155 млн грн ніяк не можуть привести до ладу

Прокуратура вимагає привести у належний стан об‘єкт культурної спадщини вартістю майже 155 млн грн

Керівником Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова подано до суду позовну заяву в інтересах держави про зобов’язання вжити невідкладних дієвих заходів з метою збереження об’єкта культурного надбання.

Встановлено, що адміністрацією Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця прийнято на баланс нежитлову будівлю по вул. Полтавський Шлях, що перебуває на державному обліку як пам’ятка містобудування та архітектури місцевого значення. Оціночна варість об‘єкта складає майже 155 млн гривень.

Згідно з інформацією Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної (військової) адміністрації, на зазначену пам’ятку з навчальним закладом укладався охоронний договір у 2006 році, термін дії якого скінчився ще у 2011 році. Звернень щодо його пролонгації від балансоутримувача не надходило.

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