Витік аміаку у Куп’янському районі: що відомо

Станом на зараз заміри у Куп’янську показують, що аміак у повітрі відсутній.

За попередніми повідомленнями фахівців, які працюють на місці, загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає, повідомляє ХОВА.

У більш наближених до кордону з рф населених пунктах Кучерівці, Синьківці, Петропавлівці тривають заміри.

«Продовжуємо контролювати рівень забруднення. Просимо зберігати спокій та слідкувати за офіційними повідомленнями. Ситуація контрольована», – зазначили в ХОВА.

Нагадаємо, раніше в обласній військовій адміністрації повідомили, що у Куп‘янському районі російські окупанти пошкодили трубопровід з аміаком: внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу.

Агентство Телевидения Новости