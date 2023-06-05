Куди та нащо Росія вивозить політв’язнів з Криму ?

Російські загарбники переводять політв’язнів з Криму в таємний СІЗО в тимчасово окупованому селі Чонгар Херсонської області.

“У селі Чонгар Генічеського району Херсонської області російські загарбники відкрили неофіційний слідчий ізолятор. За інформацією Кримської правозахисної групи, туди переводять частину політв’язнів із Криму”, – написав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

За його словами, туди вже перевели частину політичних в’язнів, які утримувались у СІЗО №2 Сімферополя, а також утримують людей, яких затримали з політичних мотивів у Херсонській та Запорізькій областях.

У новому СІЗО наразі перебувають близько 10 затриманих за підозрою в участі у кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджіхана. За даними омбудсмена, наразі 181 особа незаконно утримується в Криму та Росії.

“Таке утримання осіб – незаконне! Це порушення прав і свобод людини зі сторони окупаційної адміністрації. Всі незаконно ув’язнені, які перебувають у місцях несвободи через сфальсифіковані звинувачення, мають бути звільнені”, – наголосив Лубінець.

Кримські політв’язні – що відомо

17 квітня постійна представниця президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева заявила, що в колоніях Криму та Росії перебувають 180 політв’язнів-кримчан. Багато хто з них має проблеми зі здоров’ям, є там і літні люди.

25 квітня до списку політв’язнів приєдналась ще одна людина. В окупованому Криму російські силовики увірвалися з обшуком до правозахисника Абдурешита Джеппарова і відвезли його в невідомому напрямку. Президент Володимир Зеленський назвав це ще одним прикладом російських репресій проти корінного народу Криму.

Лубінець заявляв, що окупанти системно не надають належну медичну допомогу українцям, яких незаконно утримують у в’язницях.

Джерело: УНІАН

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