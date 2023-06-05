Укрпошта попереджає про нові схеми шахрайства

В АТ “Укрпошта” попереджають про шахраїв, що під виглядом компанії намагаються вкрасти кошти у українців через підозрілі смс-повідомлення.

Як повідомляє прес-служба “Укрпошти”, останнім часом дехто з клієнтів отримали смс такого характеру: “Через відсутність адреси Ваша посилка не може бути доставлена. Ви можете оновити адресу та зробити новий запит на доставку за посиланням..”.

Зазначається, що за допомогою шахрайських сайтів, які були вказані у повідомленні шахраї незаконно можуть отримувати персональні та фінансові дані українців, включаючи ПІБ, номери телефонів та номери карт і як наслідок незаконно заволодівати коштами.

За словами генерального директора компанії Ігоря Смілянського, після того, як ви переходите за посиланням, з вас вимагають 18 гривень за цю послугу і крадуть номер вашої картки. “Якщо ви отримали підозріле повідомлення, ні в якому разі не переходьте за посиланням, вказаним у повідомленні”, – наголосили в “Укрпошті”.

У разі отримання повідомлення такого характеру, а також з будь-яких питань в компанії просять звертатись до контакт-центру за телефоном 0 800 300 545, за електронною адресою ukrposhta@ukrposhta.ua або до офіційних каналів “Укрпошти” в соціальних мережах.

Джерело: УНІАН

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