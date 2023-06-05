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05.06.2023 23:10
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На Харківщині село Ватутіне перейменують на честь Залужного

На Харківщині село Ватутіне перейменують на честь Залужного

У Харківській області село Ватутіне перейменують на Залужне, на честь головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Відбувається це у межах дерусифікації, написав у соціальній мережі Facebook народний депутат від партії “Слуга народу”, голова підкомітету з адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін.

За його словами, відповідне рішення вже ухвалено Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

“Дерусифікація назв населених пунктів в Україні триває! Підтримали цілий пакет змін назв, серед якого варто виокремити одну: Ватутіне (Харківська область) буде перейменоване на Залужне”, — написав Безгін.

Джерело: УНІАН

Агентство Телевидения Новости

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