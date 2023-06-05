1,6 км на східному фронті: ЗСУ просуваються вперед

Бійці оперативно стратегічного угруповання військ «Хортиця» 5 червня здійснюють наступальні дії на східному фронті. На кількох напрямках вони просунулися вперед.Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, попри жорсткий опір та спроби росіян утримати займані рубежі та позиції, українські частини у процесі ведення боїв у напрямку Оріхово-Василівки, Парасковіївки просунулися вперед від 200 до 1600 метрів, а в напрямку Іванівського, Кліщіївки — від 100 до 700 метрів.

Зазначимо, що вказані населені пункти розташовані під Бахмутом.

Раніше вдень 5 червня Маляр заявила, що українські військові рухаються доволі широким фронтом на Бахмутському напрямку. Там Сили оборони мають успіх та займають панівні висоти.

Що передувало?

У росії заявили, що Україна зранку 4 червня почала контрнаступ на п’яти ділянках фронту. Західні ЗМІ та аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що українські військовослужбовці 4 червня здійснили локальні наземні атаки та, ймовірно, досягли обмежених тактичних успіхів у західній частині Донецької області та у східній — Запорізької.

Однак Центр стратегічних комунікацій ЗСУ попередив, що зараз російські окупаційні війська активізовують свої інформаційно-психологічні операції.

Там зазначили, що російські пропагандисти поширюватимуть неправдиву інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська для деморалізації українців і введення в оману спільноти (зокрема, власного населення).

«[росіяни будуть це показувати], навіть якщо контрнаступу й немає. Для цього заготовлені старі відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих і полонених. А також інші фейкові матеріали», — зазначили у СтратКомі ЗСУ.

Джерело: Громадське

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