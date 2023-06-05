Слідчі зробили фотозвіт обстрілів Чугуєва та Куп’янська

Ракетні удари по Чугуєву та черговий обстріл Куп‘янська: слідчо-прокурорські групи зафіксували наслідки ворожих атак з боку рф

За процесуального керівництва Чугуївської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 4 травня близько 22:15 російські військові завдали ракетний удар по м. Чугуїв. За попередніми даними, окупанти випустили по місту дві ракети типу С-300.Пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі.

5 червня о 6:00 військовослужбовці зс рф вчергове обстріляли м. Куп‘янськ. Попередньо, з РСЗВ. Пошкоджено житлові будинки, гараж та будівлю лікарняної лабораторії.

Прокурори та слідчі поліції провели першочергові слідчі дії для належної фіксації збройної агресії рф.

Агентство Телевидения Новости