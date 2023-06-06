Двоє загиблих, 11 поранених в результаті обстрілів Харківщини за добу: зведення ХОВА

Минулої ночі ворог завдав удару ракетами С-300 по Слобідському та Шевченківському районах Харкова: зафіксовані влучання по автомобільній стоянці біля аеропорту та дорожньому покритті в центрі міста.

У навколишніх будинках вибило вікна, пошкоджено водогін, приватні автомобілі. Без постраждалих, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

У смт Печеніги Чугуївського району обстрілом пошкоджено приватний будинок, загинула жінка 52 років. У Вовчанську пошкоджено будівлю магазину.

У Куп’янському районі пошкоджено медичний заклад у смт Ківшарівка. У смт Великий Бурлук госпіталізовані з пораненнями 58-річний чоловік та жінка 54 років.

Внаслідок обстрілу м. Балаклія Ізюмського району з РСЗВ «Смерч» загинув цивільний чоловік 57 років, 9 людей отримали поранення. Пошкоджено 6 житлових будинків, господарчі споруди, автомобіль.

На трасі біля селища Потихонове Куп’янського району на вибуховому пристрої підірвався трактор. 2 людей отримали поранення.

Агентство Телевидения Новости