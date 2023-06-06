Наслідки пошкодження аміакопроводу в Куп’янському районі: чи є загроза для людей

Близько 21:00 в селищі Западне Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу.

В момент удару аміакопровід був перекритий, у трубі залишалися технологічні залишки, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Від влучання спрацювала запірна аварійна арматура, витік аміаку стався на дільниці довжиною 2,3 км. Додаткового витоку аміаку з суміжних секцій немає.

Станом на зараз по передмістю Куп’янська та прилеглих селах аміаку в повітрі не зафіксовано. Біля Масютівки концентрація аміаку не перевищує гранично допустимої норми. Спостереження продовжуються. Нацполіція та ДСНС інформують населення щодо дій в разі перевищення концентрації аміаку в повітрі.

Агентство Телевидения Новости