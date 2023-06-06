Пошкоджено об’єкт інфраструктури та житлові будинки: наслідки нічних ударів по Харкову

5 червня близько 23:30 військовослужбовці зс рф завдали ракетного удару по Харкову: правоохоронці зафіксували влучання ракет у центрі міста, у Шевченківському районі.

Пошкоджено магазини, житлові будинки, офісні приміщення, автомобілі, повідомили в прокуратурі Харківської області.

У Слобідському районі задокументовано пошкодження об’єкта інфраструктури та чотириповерхового житлового будинку.

За попередніми даними, російські військові обстріляли місто ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф, повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

За процесуального керівництва Шевченківської та Слобідської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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