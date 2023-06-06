У Харкові ліквідовують наслідки обстрілів: частково обмежено руху транспорту

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт тимчасово обмежено рух транспортних засобів по вулиці Римарській та вулиці Петра Григоренка.

Рух цими вулицями дозволено лише для екстрених та ремонтних служб, повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Патрульні поліцейські здійснюють відвід цивільного транспорту та забезпечують безперешкодний проїзд ремонтної техніки.

«Обмеження діятимуть на час виконання ремонтних робіт. Просимо водіїв врахувати тимчасові зміни у русі та завчасно спланувати свій маршрут», – йдеться в повідомленні УПП.

Агентство Телевидения Новости