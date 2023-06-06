«Намітили заміну 30 метрів ділянки водоводу»: в центрі Харкова працюють комунальники

Ремонтні бригади комплексу «Харківводопостачання» розпочали роботи на зруйнованому обстрілом водоводі діаметром 400 мм у Шевченківському районі.

Трубопровід отримав значні пошкодження після прямого влучення снаряда вночі 6 червня, повідомив начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Шевченківського району Андрій Целогородцев.

«Усунення нештатної ситуації розпочали відразу після обстрілу, інтенсивними темпами провели комплекс підготовчих робіт. Ремонтники забезпечені необхідною технікою та матеріалами. Після діагностики намітили заміну 30 метрів ділянки водоводу. Завершуємо підготовчі заходи та розпочинаємо безпосередньо заміну трубопроводу», – зазначив Андрій Целогородцев.

Агентство Телевидения Новости