Є загроза підтоплення енергооб’єктів Херсонщини – Міненерго

Ситуація в енергосистемі станом на 6 червня: через підрив Каховської ГЕС є загроза підтоплення енергооб’єктів Херсонщини, проте енергосистема працює стабільно.

Підрив Каховської ГЕС напряму не вплинув на ситуацію в енергосистемі країни, повідомили у Міністерстві енергетики України.

«Загроз для стабільності електропостачання немає. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів», – йдеться в повідомленні.

Експертами Міненерго та Укргідроенерго вивчається потенційний вплив катастрофи на обсяг гідрогенерації. Фактичний рівень виробленої електроенергії поки відповідає запланованому.

Ситуація на ЗАЕС. Незажаючи на поступове зниження рівня води, прямої загрози для окупованої станції немає. Експерти Енергоатому постійно моніторять ситуацію.

Через підрив дамби є ризики підтоплення енергооб’єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ. Через підтоплення у місті вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів (р-н «Острів»), можливі проблеми з водопостачанням. Готуються превентивні антикризові заходи.

Агентство Телевидения Новости