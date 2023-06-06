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У двох районах Харківщини відновили пошкоджені газопроводи

У двох районах Харківщини відновили пошкоджені газопроводи

Протягом останнього тижня газовики відновили пошкоджені газопроводи у Куп’янському та Ізюмському районах області.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Харківгаз».

У Куп’янському районі, внаслідок обстрілів росіянами будинків без газопостачання залишилися 446 родин. Газовики локалізували аварійну ситуацію на пошкоджених мережах, провели ремонт перебитих труб та під’єднати газ споживачам.

У Барвінківській громаді Ізюмського району було виявлено пошкодження газопроводу високого тиску. Ремонтно-відновлювальні роботи газогону вдалось виконати без припинення газопостачання до осель міста Бірвінкове.

Агентство Телевидения Новости

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