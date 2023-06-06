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У Харкові судитимуть іноземного блогера, який публічно підтримував дії окупантів

У Харкові судитимуть іноземного блогера, який публічно підтримував дії окупантів

Громадянин Чилі, який кілька років мешкає у Харкові, активно підтримував дії рф на власних каналах у Telegram та YouTube.

Блогер робив дописи та знімав відеоролики про те, що вторгнення рф на територію України є «одним із найблискучіших вторгнень у сучасній історії». Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини.

Згідно з висновками експертів, у зазначених текстових та відеоматеріалах міститься інформація щодо підтримки, схвалення, виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України, а також підтримка окупації частини території України.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 55-річного чоловіка за фактом виготовлення та поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчиненого повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Досудове розслідування та оперативний супровід – Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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