Прокуратура вимагає привести в належний стан укриття у Харкові

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова до суду направлено дві позовні заяви до Харківського окружного адміністративного суду про зобов’язання приведення захисних споруд цивільного захисту в належний технічний стан та готовність до укриття населення.

У ході вивчення стану законності у сфері використання та забезпечення об’єктів цивільної оборони виявлено низку порушень щодо утримання захисних споруд, які перебувають на балансі підприємств, які знаходяться у Немишлянському районі Харкова. Йдеться про два сховища, розташовані по вул. Єнаківській, які сумарно розраховані на 350 осіб.

Відділом запобігання надзвичайним ситуаціям по Немишлянському району Харківської міської територіальної громади Харківського районного управління ГУ ДСНС України у Харківській області проведено планові заходи державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки та виявлено численні недоліки захисних споруд цивільного захисту.

Зокрема встановлено, що укриття не забезпечені системами пожежної автоматики і сигналізацією, а первинні засоби пожежогасіння відсутні. Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди також перебувають у неналежному технічному стані.

Щодо виявлених порушень органами контролю складено відповідні приписи.

Однак підприємства так і не усунули порушення та не організували безпечне перебування людей в укриттях у випадку загроз, приведення захисних споруд у належний для використання стан.

Це стало підставою для направлення окружною прокуратурою до суду позовних заяв.

Агентство Телевидения Новости