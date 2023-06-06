Фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва відбудеться у Харкові

Відкритий фестиваль-конкурс багатожанрового мистецтва «Квіти Зимцерли» пройде 11 червня у Театрально-концертному центрі.Як повідомили організатори, в ньому візьме участь 21 колектив з Харкова та Харківської області, і цього року вони виступатимуть лише в номінації «Хореографія». Це харківські колективи «Ассоль», «Джерельце», «Україна», «Карнавал», а також танцюристи з Богодухова, Чугуєва, Пісочина та ін. Протягом дня пройде перегляд 55 творчих номерів. Журі конкурсу очолила народна артистка України Світлана Коливанова, до його складу також увійшли професіонали у сфері хореографічного мистецтва Харкова та України.

«Назва фестивалю «Квіти Зимцерли» є дуже символічною. Зимцерла – богиня світанку, весни, квітів та покровителька дітей. Фестиваль-конкурс був заснований у 2016 році та перетворився на справжнє свято для всіх дитячих колективів, які виступали на великій сцені Муніципального центру культури та аматорського мистецтва міста Харкова, але цього року було зроблено все, щоб забезпечити безпечне проведення заходу», – зазначили організатори.

Організатори – Творча спілка дитячої народної хореографії, Харківська гуманітарно-педагогічна академія, Муніципальний центр культури та аматорського мистецтва за підтримки Департаменту культури.

Агентство Телевидения Новости