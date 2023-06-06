Службовий собака Бакс допомагає боронити країну

Попри невеликі розміри, вони справжні фахівці з виявлення зброї, вибухівки, наркотиків та тютюнових виробів.

Саме такого маленького, але спритного помічника, обрав собі прикордонник Андрій Березовський, ним став фокстер’єр Бакс. Разом вони навчаються на пошук наркотичних речовин.

Собаки цієї породи – природжені мисливці. Їхній азарт до полювання зробив їх незамінними помічниками на військовій службі і зараз ці кудлаті експерти допомагають прикордонникам охороняти кордон.

«У кінології я уже 16 років і не уявляю своєї служби без чотирилапого напарника. Для мене службовий пес – це не лише бойова одиниця, це в першу чергу надійний помічник, напарник та друг, з яким охорона кордону значно ефективніша», – поділився кінолог.

Тож, зовсім скоро, завершивши навчання, кудлатий експерт Бакс поповнить стрій чотирилапих охоронців і допомагатиме прикордонникам боротися з протиправною діяльністю на кордоні.

Агентство Телевидения Новости