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Синєгубов прокоментував розмінування на Харківщині

Синєгубов прокоментував розмінування на Харківщині

На Харківщині триває розмінування ліній електропередач, інфраструктури, сільськогосподарських земель та інших об’єктів. Так, на сьогодні завдяки розмінуванню підключили до електропостачання майже 85% споживачів.

Про це під час брифінгу 6 червня повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він додав, що приблизно 90 населених пунктів залишаються знеструмленими – це орієнтовно 9 тисяч абонентів.

«Працюємо у важкодоступних місцях, де дуже велика щільність замінування. На жаль, також несемо втрати найкращих працівників підрозділів саперів. Паралельно з цим ведемо перемовини з різними міжнародними організаціями щодо розмінування. Зокрема, минулого тижня була зустріч з гуманітарною координаторкою ООН в Україні Деніз Браун, на якій ми обговорили гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель Харківської області. Це масштабна робота з залученням великої кількості піротехнічних організацій», – сказав Олег Синєгубов.

Начальник Харківської ОВА повідомив, що більш ніж 500 тисяч гектарів сількогосподарських земель ще необхідно розмінувати. Усього в регіоні засіяно понад 600 тисяч гектарів полів.

«Враховуючи воєнну ситуацію і географію земель, ми на сьогодні можемо приступати до розмінування 250 тисяч гектарів. З цього питання ми співпрацюємо безпосередньо з Першою віце-прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. І постійно наголошуємо, що Харківська область має бути в пріоритеті гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель», – прокоментував Олег Синєгубов.

Як зазначив т.в.о. начальника Головного управління ДСНС України у Харківській області Сергій Чабань, наразі піротехнічні розрахунки займаються першочергово розмінуванням газопроводів, ЛЕП, доріг і сільгоспугідь.

«Розуміємо, що необхідно якнайшвидше розмінувати сільгоспугіддя. Тут є і економічна складова, адже якщо не відбудеться посівна, то постраждає і бюджет регіону. Окрім того, ми отримуємо велику кількість заявок від цивільного населення, які знаходять вибухонебезпечні предмети», – розповів Сергій Чабань.

Також він підсумував, що з початку російської агресії підрозділами ДСНС було здійснено 12 700 бойових виїздів. Зокрема, ліквідували більше ніж 6700 пожеж. З-під завалів за цей час врятували 310 людей.

Агентство Телевидения Новости

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