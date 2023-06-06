Синєгубов прокоментував розмінування на Харківщині

На Харківщині триває розмінування ліній електропередач, інфраструктури, сільськогосподарських земель та інших об’єктів. Так, на сьогодні завдяки розмінуванню підключили до електропостачання майже 85% споживачів.

Про це під час брифінгу 6 червня повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він додав, що приблизно 90 населених пунктів залишаються знеструмленими – це орієнтовно 9 тисяч абонентів.

«Працюємо у важкодоступних місцях, де дуже велика щільність замінування. На жаль, також несемо втрати найкращих працівників підрозділів саперів. Паралельно з цим ведемо перемовини з різними міжнародними організаціями щодо розмінування. Зокрема, минулого тижня була зустріч з гуманітарною координаторкою ООН в Україні Деніз Браун, на якій ми обговорили гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель Харківської області. Це масштабна робота з залученням великої кількості піротехнічних організацій», – сказав Олег Синєгубов.

Начальник Харківської ОВА повідомив, що більш ніж 500 тисяч гектарів сількогосподарських земель ще необхідно розмінувати. Усього в регіоні засіяно понад 600 тисяч гектарів полів.

«Враховуючи воєнну ситуацію і географію земель, ми на сьогодні можемо приступати до розмінування 250 тисяч гектарів. З цього питання ми співпрацюємо безпосередньо з Першою віце-прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. І постійно наголошуємо, що Харківська область має бути в пріоритеті гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель», – прокоментував Олег Синєгубов.

Як зазначив т.в.о. начальника Головного управління ДСНС України у Харківській області Сергій Чабань, наразі піротехнічні розрахунки займаються першочергово розмінуванням газопроводів, ЛЕП, доріг і сільгоспугідь.

«Розуміємо, що необхідно якнайшвидше розмінувати сільгоспугіддя. Тут є і економічна складова, адже якщо не відбудеться посівна, то постраждає і бюджет регіону. Окрім того, ми отримуємо велику кількість заявок від цивільного населення, які знаходять вибухонебезпечні предмети», – розповів Сергій Чабань.

Також він підсумував, що з початку російської агресії підрозділами ДСНС було здійснено 12 700 бойових виїздів. Зокрема, ліквідували більше ніж 6700 пожеж. З-під завалів за цей час врятували 310 людей.

Агентство Телевидения Новости