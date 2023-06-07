ХОВА розглядає припинення онлайн-навчання у Лозівському й Красноградському районах

Харківська ОВА розглядає питання щодо відновлення офлайн-навчання у Лозівському й Красноградському районах.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив під час брифінгу 6 червня, що остаточне рішення буде ухвалене ближче до вересня залежно від безпекової ситуації в регіоні.

«Майже вся Харківська область – це зона можливих бойових дій. Фактично це дозволяє проводити офлайн-навчання, однак є інша складова – надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів. Наразі у нас дійсно дефіцит автобусів через російську агресію. А якщо ми відкриватимемо школи, то, звичайно, це будуть лише опорні заклади. Можливо, організуємо навчання у декілька змін і об’єднаємо в приміщенні одного навчального закладу кілька шкіл», – сказав Олег Синєгубов.

Окрім того, він вчергове підкреслив, що для безпечного навчання усі вибрані школи будуть облаштовані укриттями відповідно до визначених норм.

«Наголошую, що безпека дітей має бути на першому місці. Ми чудово розуміємо всі аргументи щодо офлайн-навчання та необхідності соціалізації дітей. Адже спочатку було 2 роки ковіду, тепер фактично 15 місяців триває війна, тому будемо розглядати різні форми навчання. Дитячий мультифункціональний центр «Спільно» в Харкові, який ми відкрили разом з першою леді Оленою Зеленською, – це один з прикладів, як можна соціалізовувати дітей», – зазначив начальник Харківської ОВА.





Агентство Телевидения Новости