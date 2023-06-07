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Перевірка укриттів досі є актуальним питанням у Харкові

Перевірка укриттів досі є актуальним питанням у Харкові

Перевірка укриттів у Харкові триває за участі представників правоохоронних органів.Як повідомив в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов, сьогодні, 6 червня, він проінспектував укриття в деяких районах міста.

Мер нагадав, що у Харкові є 2,6 тис. укриттів. Також люди можуть знайти прихисток у школах, метрополітені, на 14 безпечних зупинках, паркінгах тощо.

«На жаль, у нас звучить сирена після того, як приліт стався,бо відстань до кордону з Росією – 40 км, і такої можливості, щоб люди добігли до укриттів, немає, тому що ракети С-300 летять 35-40 секунд. Тим не менш, ми готуємо всі укриття. Починаючи з 24 лютого минулого року, Харків постійно обстрілювався. Торік ми облаштували багато укриттів, провели туди, де була можливість, системи водопостачання, каналізацію, освітлення, деякі укриття оснащені дизель-генераторами, інтернетом. Ця робота продовжується. Є деякі недоліки, над якими треба працювати. Це насамперед відомчі укриття. Крім того, є небагато затоплених укриттів, де працюють наші комунальні підприємства «Харківводоканал», «Харківські теплові мережі», щоб усунути всі ці недоліки», – наголосив мер Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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