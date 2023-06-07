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Усунення наслідків нічного обстрілу центру міста просувається у Харкові дуже активно

Усунення наслідків нічного обстрілу центру міста просувається у Харкові дуже активно

Комунальні служби усувають наслідки нічного обстрілу рф на вул. Римарській.Як повідомив з місця події сьогодні, 6 червня, в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов, зараз основне завдання – подати воду в 30 будинків. За його словами, комунальники працюють цілодобово, щоб відновити водопостачання до ночі-ранку.

«Пошкоджено каналізацію, водопровід, зливову каналізацію, мережі електропостачання. А також житлові будинки та офісне приміщення, де вибиті вікна, дахи пошкоджені та автомобілі, що стояли вночі на вулиці. На щастя, з людей ніхто не постраждав», – зазначив мер.

За його словами, за цей час вдалося закрити контури будинків, щоб там могли знаходитися мешканці.

«Латаємо дахи, щоб не було протікань. У нас є можливість у подібних ситуаціях відселяти людей до гуртожитків, якщо вони цього хочуть. Робимо все, що залежить від комунальних служб та міської влади», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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