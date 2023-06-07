Харківська делегація відвідала польське місто Люблін

Делегація міста Харкова 2-4 червня відвідала місто-побратим Люблін (Польща), якому присвоєне звання Європейської молодіжної столиці 2023 року.

Як повідомили в Департаменті міжнародного співробітництва, пріоритетом Люблінського EYC 2023 є залучення молоді до життя міста. План полягає в тому, щоб об’єднати молодих людей, зміцнюючи їхню місцеву та європейську ідентичність та особистий розвиток.В рамках поїздки відбулися ознайомчі візити до молодіжних центрів та хабів, а також візит до Центру допомоги дітям. Крім того, делегати взяли участь у засіданні Люблінської міської ради та Молодіжної ради Любліна. Під час сесії була підписана Люблінська декларація молоді.Довідка. Молодіжна столиця Європи – це звання, яке Європейський молодіжний форум на один рік надає європейському місту та спрямоване на розширення можливостей, активізації молоді та зміцнення європейської ідентичності через проєкти, присвячені культурному, соціальному, політичному та економічному життю молодих людей.

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