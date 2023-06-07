Звідки у ДПСУ з’явилась новесенька карета швидкої допомоги?

Учора Благодійний фонд MK Foundation передав захисникам України автомобіль швидкої допомоги категорії С. Також представники БК «Фундація друзів України» передали прикордонникам запаси на декілька місяців шприців та голок.

ДПСУ щиро вдячні благодійним організаціям за таку безцінну допомогу прикордонникам, адже реанімобіль дозволять оперативно рятувати та доставляти до найближчої лікарні поранених захисників України.

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