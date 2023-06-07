Звідки розпочнеться евакуація дітей Харківщини?

Передумовами для цього є активні обстріли з боку окупантів, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов на брифінгу 6 червня.

Під час останньої евакуації із низки населених пунктів, що потерпають від дій російських окупантів, вдалося врятувати 79 дітей. Наразі розробляється план щодо евакуації неповнолітніх із населених пунктів Куп’янського та Вовчанського напрямків.

«У нас є інша проблема – деякі батьки повертають своїх дітей після евакуації до тих населених пунктів, звідки вони виїжджали. Була ситуація, коли 14-річна дитина загинула, коли батьки привезли її для виконання весняно-польових робіт. Внаслідок ворожого обстрілу дитина загинула. Вкотре закликаємо батьків бути свідомими, ставити власну безпеку і безпеку своїх дітей на перше місце», – зазначив Олег Синєгубов.

До евакуації дітей залучені усі профільні служби, Єдиний координаційний гуманітарний центр та волонтерські організації.

«Нами було створено окремий підрозділ «Білі янголи», що допомагає саме в евакуації мирного населення. Надаємо і транспорт, і всі умови для вивезення. На батьків, які відмовляються евакуйовувати дітей, ми складаємо протокол за неналежне виконання батьківських обов’язків. Поки що це все, що ми можемо застосувати», – додав начальник ГУ НП у Харківській області Володимир Тимошко.





Агентство Телевидения Новости