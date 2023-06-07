На Харківщині після обстрілів відновили газопостачання у Чугуївській громаді

Внаслідок ворожих ракетних обстрілів у Чугуївській громаді було пошкоджено один з розподільних сталевих газопроводів, що доставляє газ у оселі споживачів.

Про це повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА.

«Уже відновлено подачу енергоресурсу в будинки жителів громади. Спеціалісти АТ «Харківгаз» протягом доби відремонтували перебиту російським ворогом ділянку мережі. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова продовжуємо працювати над відновленням газопостачання області», – розповіли в Департаменті ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА.

Крім того, внаслідок обстрілу окупантами інфраструктури Балаклійської громади зазнали руйнувань газопроводи чотирьох житлових будинків. Газовики оперативно локалізували витоки газу через перебиті труби. Наразі фахівці ремонтують пошкоджені комунікації.

Агентство Телевидения Новости