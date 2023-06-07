У Харкові ремонт комунікацій на вулиці Римарській завершено

Бригади КП «Харківводоканал» 6 червня завершили ремонтні роботи на пошкоджених обстрілами комунікаціях на вул. Римарській у Шевченківському районі.

Як повідомили на підприємстві, ремонтники комплексу «Харківводовідведення» оперативно переклали 29 м каналізаційних мереж та капітально реконструювали зруйнований оглядовий колодязь. Тепер система стоків на даному відрізку колектору функціонує безперебійно.

Крім того, бригади комплексу «Харківводопостачання» завершили ремонтні роботи на пошкодженій ділянці водоводу діаметром 400 мм та переклали 32 м мереж із встановленням запірної арматури. Водопостачання було відновлене о 22:30.

Відновлювальні та профілактичні заходи на водоводі тривають.

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