Історія нацгвардійця із позивним «Гиря»: професійний спортсмен з Харкова захищає Україну на Луганщині

Околиця невеличкого селища на Луганщині: понівечені залишки будівель, між ними – обгорілі остови бронетехніки з літерами V.

25-річний нацгвардієць Антон на псевдо «Гиря», чий підрозділ тримає оборону на цій ділянці, розповідає про свій військовий досвід та довоєнне життя.

Антон закінчив спочатку технікум, а потім Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Обрав спеціальність «Інженер- електромеханік».

Про свій позивний «Гиря» доповідає, що взяв його, бо з 2011 року фахово займався гирьовим спортом. Останній його великий турнір був у 2018, а до цього років 5 поспіль з кожного чемпіонату України Антон привозив по 2–3 медалі усіх ґатунків, у різних дисциплінах.

«Гиря», боєць Нацгвардії

Наш спорт, як і війна зараз – це, в першу чергу, перемога над собою. Ти більше змагаєшся з самим собою, ніж з суперниками. Щоб перемогти себе потрібні великі морально-вольові якості, бо кожен вихід на поміст – це виклик в першу чергу самому собі. Зараз думаю над другою вищою освітою, вже у Харківській державній академії фізичної культури.

Каже, що за спортом сумує, постійно возить з собою саморобні турнік та гирю, працює з власною вагою, постійно тренується, щойно є така можливість.

Побратими «Гирі» розповідають, що більш позитивного, спокійного та врівноваженого бійця у світі не існує. Гиря жартує, що це відбиток його виду спорту, якому притаманна одноманітна праця, постійні тренування, навантаження.

«Гиря», боєць Нацгвардії

Я за одне тренування підіймаю 15 тонн заліза. Це важить майже як цей броньовик. Інтроверти у нас не затримуються. Тут потрібна сила волі, наполегливість та дисципліна. Інакше не буде результатів.

Пригадує, що почав рано займатися спортом, а пізніше – вже набравшись сил та досвіду, але залишаючись юним за віком, мав змогу виступав і серед юніорів, і серед дорослих. І показував в двох номінаціях відмінні результати.

«Гиря», боєць Нацгвардії

Кажуть, що є стереотип в народі, що наші спортсмени вживають стероїди, анаболіки та інше. Я за всіх не відповідаю, але допінг-контроль у нас є, і я став майстром спорту міжнародного класу без жодних препаратів. Мені навіть щось звичайне тренер не дозволяв пити.

Зауважує, що з 2018-го, коли він пішов служити, спорт не покинув – брав участь вже у гвардійських змаганнях по кросфіту, але, зізнається, це не той рівень, до якого Гиря звик.

Антон розповідає, що зараз він сконцентрований на виконанні лише бойових завдань, і що спорт для нього зараз – не головне.

«Гиря», боєць Нацгвардії

Як говорять, «залізо тягаю», але лише для того, щоб тримати себе у відповідній формі.

Антон – неодноразовий чемпіон України серед юніорів та дорослих, в 2018-му посів перше місце у трьох дисциплінах, а на чемпіонаті Європи в Угорщині отримав «срібло» серед юніорів, «бронзу» серед дорослих та ще одну «бронзу» у естафеті.

«Гиря», боєць Нацгвардії

От такий був фінал моєї цивільної спортивної кар’єри. Як кажуть коментатори, на високій ноті закінчив змагання. Можна досягти будь-яких результатів методичною працею та роботою над собою. Я роблю це так.

Навіть пригадує кумедний життєвий випадок, коли через певні обставини залишився без необхідного спортивного спорядження та був вимушений щось придумувати. А сталась ця історія, коли наш герой одружився та відправився з коханою у весільну подорож.

«Гиря», боєць Нацгвардії

Дружину на руках носив, підіймав. Посадиш на шию собі кохану, присядеш разів сто – найприємніші тренування у моєму житті були. Дуже скучив за дружиною.

Джерело: відділення інформації та комунікації Східного ТУ НГУ.

Агентство Телевидения Новости