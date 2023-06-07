Є просування до 1 кілометра: на Бахмутському напрямку ЗСУ перейшли до наступу – Маляр

На Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони у наступ.

Про це 7 червня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За минулу добу маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів, зазначила Маляр.

«Ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту.

Вагнерівці залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія рф, задіює десантно-штурмові загони», – йдеться у повідомленні.

За словами Маляр, так довго тримати оборону Бахмутського напрямку та зараз на ньому наступати вдається, у тому числі, завдяки заздалегідь підготовленим укріпленням: «Вся місцевість навкруги – це, фактично, укріпрайон. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально».

Агентство Телевидения Новости