Харківські енергетики повертають світло у деокуповане село Липецької громади

У деокупованому селі Веселе на Харківщині фахівці Липецького району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» частково відновили електропостачання.

Населений пункт залишався знеструмленим з перших днів війни, повідомили у пресслужбі «Харківобленерго».

За словами енергетиків, внаслідок бойових дій місцева електромережа зазнала значних руйнувань: було пошкоджено підстанції та лінії електропередачі. Щоб подати напругу до Веселого, потрібно було відновити близько 100 прогонів високовольтної лінії 10 кВ.

«Сапери розпочали свою роботу восени. Під час розмінування вони знаходили тут багато мін «Пелюстка». Весною піротехніки повторно оглянули місцевість, після чого ми вже змогли взятися за відновлення електропостачання. Працюємо декілька тижнів: монтуємо новий дріт, міняємо опори, ремонтуємо підстанції. Найближчим часом будуть замінені три трансформатори. Попереду ще багато роботи», – зазначили у місцевому РЕМ.

Сьогодні, 7 червня, енергетики змогли підключити до електромережі перших споживачів. 47 із 549 домоволодінь у Веселому – вже зі світлом. Після виконання усіх робіт електропостачання буде відновлено для всіх жителів села.

Агентство Телевидения Новости