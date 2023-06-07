Для опалення відновлених мікрорайонів Ізюма планують купити 10 мінікотелень

У деокупованому Ізюмі експерти продовжують встановлювати ступені руйнувань житлових будинків: частину з таких уже відібрали для програми відбудови, ремонт відбуватиметься комплексно.

Про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов на брифінгу 6 червня.

«Наше завдання – відновити не лише сам будинок, але й комунікації. Тобто на осінньо-зимовий період в оселях має бути тепло. Для цього ми закуплятимемо як мінімум 10 мінікотелень, які зможуть опалювати відновлені мікрорайони», – пояснив Олег Синєгубов.

Зокрема, триває пошук партнерів та донорів для відбудови Ізюмської центральної міської лікарні. За попередніми підрахунками, на це потрібно близько 30 мільйонів євро.

«Це і закупка нового обладнання, і ремонт в цілому. Поки ми не знаємо, хто буде фінансувати цей проєкт – держава або міжнародні партнери. Для розв’язання цього питання ми посилено працюємо з Офісом Президента, Урядом, Офісом Першої леді. Це для нас – пріоритет», – додав Олег Синєгубов.

На Харківщині продовжують фіксувати злочини російських окупантів проти мирного населення. За програмою єВідновлення через додаток «Дія» та до ЦНАПів надійшло понад 92 тисячі заявок про пошкоджене майно. А на компенсацію жителі області надали 5 813 заявок. Над збором та фіксацією інформації працюють профільні комісії.

Агентство Телевидения Новости