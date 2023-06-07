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В «Укренерго» закликають зменшити навантаження на енергосистему, особливо ввечері

В «Укренерго» закликають зменшити навантаження на енергосистему, особливо ввечері

«Укренерго» разом з «Укргідроенерго» опрацьовують сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС.

Змінюється режим роботи гідроелектростанцій для того, щоб зменшити обсяг води, яка поступає в Каховське водосховище аби зменшити затоплення, повідомили в «Укренерго».

Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Через тривалі ремонти на багатьох енергоблоках ТЕС, а також деяких АЕС, в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію. Тому упродовж дня просимо розподіляти використання електроенергії і переносити користування потужними приладами з вечора на інші періоди доби.

«Укренерго» повернуло в роботу одну з магістральних ліній, яка була пошкоджена внаслідок масованої ракетної атаки ворога, що підвищило надійність живлення одразу кількох областей у центральному регіоні. Ремонти продовжуються  на всіх енергооб’єктах, пошкоджених під час 15 масованих ракетних ударів та 18 дронових атак росіян по енергосистемі.

Експорт у Польщу здійснюється з 10 до 15 години, імпорт зі Словаччини – з 16 до 19 години. У вечірній пік споживання імпорт та експорт відсутні.

Внаслідок обстрілів росіян є пошкодження мереж обленерго на Сумщині. Також  ворог обстріляв територію однієї з електростанцій на Донеччині, станція працює. Нових пошкоджень у магістральних мережах немає.

В «Укренерго» закликають зменшити навантаження на енергосистему, особливо у пікові вечірні години з 19:00 до 22:00. Полегшити балансування може кожен, розумно споживаючи електроенергію: «Переносьте використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно та вимикайте світло, виходячи з кімнати».

Агентство Телевидения Новости

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