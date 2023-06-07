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Дворічну Віолетту Мужичук, яку на Харківщині шукали чотири доби, виписали з лікарні

Дворічну Віолетту Мужичук, яку на Харківщині шукали чотири доби, виписали з лікарні

Дитину з села Скрипаї Слобожанської громади, яка зникла з подвір’я будинку 23 травня та яку шукали чотири доби, виписали з лікарні.

Про це повідомили в поліції Харківщини.

Після того, як 2-річну дівчинку знайшли у лісі, її доставили в лікарню та вона постійно знаходилася під наглядом лікарів. 7 червня медики дозволили матері Віолетти забрати дитину додому. З малечею все добре, зазначили в поліції.

Заступник начальника ГУНП в Харківській області В’ячеслав Давиденко і начальник управління карного розшуку Роман Іващенко, які брали участь у  пошуках дитини відвідали родину.

Агентство Телевидения Новости

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