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Дворічну Віолетту Мужичук, яку на Харківщині шукали чотири доби, виписали з лікарні
Дитину з села Скрипаї Слобожанської громади, яка зникла з подвір’я будинку 23 травня та яку шукали чотири доби, виписали з лікарні.
Про це повідомили в поліції Харківщини.
Після того, як 2-річну дівчинку знайшли у лісі, її доставили в лікарню та вона постійно знаходилася під наглядом лікарів. 7 червня медики дозволили матері Віолетти забрати дитину додому. З малечею все добре, зазначили в поліції.
Заступник начальника ГУНП в Харківській області В’ячеслав Давиденко і начальник управління карного розшуку Роман Іващенко, які брали участь у пошуках дитини відвідали родину.