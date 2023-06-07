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Під Харковом для родини переселенців із вісьмома дітьми побудують новий дім

Під Харковом для родини переселенців із вісьмома дітьми побудують новий дім

Перша леді Олена Зеленська та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов оглянули ділянку, де невдовзі у межах проєкту Фундації Олени Зеленської «Адреса дитинства» побудують новий дім для родини Дрильчуків.

У дитячому будинку сімейного типу родини Дрильчуків наразі виховують восьмеро дітей. Через російську агресію вони втратили дім у Куп‘янському районі.

«Зараз тут – порожня земельна ділянка. Та вже зовсім скоро м‘яч залітатиме за паркан до сусідів, мама вечорами гукатиме дітей в дім, висадять перші квіти і вперше накриють на стіл. Цей будинок буде одним із перших у масштабному проєкті Olena Zelenska Foundation «Адреса дитинства», в якому Фундація разом із міжнародними інвесторами та державою відбудовуватиме для дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) житло, яке у них забрала повномасштабна війна», – наголосила Олена Зеленська.

Новий будинок розташовуватиметься в селищі міського типу Коротич. Розмір ділянки становить 0,15 га, а площа будинку складе 285,5 кв. м. Він буде повністю вмебльованим, інклюзивним, із незалежною енергосистемою та укриттям.

«Будинок розташовано неподалік міста Харкова. Тут є абсолютно вся інфраструктура і ця земельна ділянка відповідає всім вимогам. Поряд є школа, амбулаторія, дитячий садочок. Ця громада одна з найменш постраждалих від війни на території Харківської області, тому діти тут будуть забезпечені всім необхідним», – сказав Олег Синєгубов.

Разом з сімома дітьми та матір’ю Людмила Дрильчук раніше проживала в селищі міського типу Дворічна на Куп’янщині. На початку повномасштабного вторгнення родина опинилася під окупацією до вересневого контрнаступу ВСУ. Пізніше в Харкові Людмила взяла опіку над ще однією дівчинкою – біологічною сестрою двох дітей.

«Після відступу росіяни почали масовані обстріли Дворічної. У нас не було підвалу, тому користувалися правилом 2-х стін. Коли більш-менш затихло, ми похапали рюкзаки, свого собаку, всілися на наші скутери і мотоцикли та поїхали до знайомих у сусіднє село. Там переночували. Чули, як окупанти усю ніч гатили по Дворічній. Вирішили їхати до Харкова. Знайшовся добрий чоловік, який зголосився довести нас до знищеної переправи в Печенігах», – розповіла про евакуацію родини Людмила Дрильчук.

На сьогодні проєкт «Адреса дитинства» підтримують Об’єднані Арабські Емірати. Фундація Олени Зеленської продовжує залучати меценатів, наразі тривають перемовини щодо будівництва з Австралією, Словенією та Фінляндією, готовність збудувати два будинки підтвердила Естонія.

Агентство Телевидения Новости

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