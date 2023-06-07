Під Харковом для родини переселенців із вісьмома дітьми побудують новий дім

Перша леді Олена Зеленська та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов оглянули ділянку, де невдовзі у межах проєкту Фундації Олени Зеленської «Адреса дитинства» побудують новий дім для родини Дрильчуків.

У дитячому будинку сімейного типу родини Дрильчуків наразі виховують восьмеро дітей. Через російську агресію вони втратили дім у Куп‘янському районі.

«Зараз тут – порожня земельна ділянка. Та вже зовсім скоро м‘яч залітатиме за паркан до сусідів, мама вечорами гукатиме дітей в дім, висадять перші квіти і вперше накриють на стіл. Цей будинок буде одним із перших у масштабному проєкті Olena Zelenska Foundation «Адреса дитинства», в якому Фундація разом із міжнародними інвесторами та державою відбудовуватиме для дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) житло, яке у них забрала повномасштабна війна», – наголосила Олена Зеленська.

Новий будинок розташовуватиметься в селищі міського типу Коротич. Розмір ділянки становить 0,15 га, а площа будинку складе 285,5 кв. м. Він буде повністю вмебльованим, інклюзивним, із незалежною енергосистемою та укриттям.

«Будинок розташовано неподалік міста Харкова. Тут є абсолютно вся інфраструктура і ця земельна ділянка відповідає всім вимогам. Поряд є школа, амбулаторія, дитячий садочок. Ця громада одна з найменш постраждалих від війни на території Харківської області, тому діти тут будуть забезпечені всім необхідним», – сказав Олег Синєгубов.

Разом з сімома дітьми та матір’ю Людмила Дрильчук раніше проживала в селищі міського типу Дворічна на Куп’янщині. На початку повномасштабного вторгнення родина опинилася під окупацією до вересневого контрнаступу ВСУ. Пізніше в Харкові Людмила взяла опіку над ще однією дівчинкою – біологічною сестрою двох дітей.

«Після відступу росіяни почали масовані обстріли Дворічної. У нас не було підвалу, тому користувалися правилом 2-х стін. Коли більш-менш затихло, ми похапали рюкзаки, свого собаку, всілися на наші скутери і мотоцикли та поїхали до знайомих у сусіднє село. Там переночували. Чули, як окупанти усю ніч гатили по Дворічній. Вирішили їхати до Харкова. Знайшовся добрий чоловік, який зголосився довести нас до знищеної переправи в Печенігах», – розповіла про евакуацію родини Людмила Дрильчук.

На сьогодні проєкт «Адреса дитинства» підтримують Об’єднані Арабські Емірати. Фундація Олени Зеленської продовжує залучати меценатів, наразі тривають перемовини щодо будівництва з Австралією, Словенією та Фінляндією, готовність збудувати два будинки підтвердила Естонія.

Агентство Телевидения Новости