Між Дергачами та Новою Козачою призупиняється залізничне сполучення: курсуватиме автобус

З 12 по 30 червня залізничне сполучення між станцією Дергачі та зупиночним пунктом Нова Козача буде скасовано у зв’язку із проведенням запланованих будівельно-монтажних робіт на перегоні Дергачі – Слатине.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

На цей період для зручності громадян запускається автобусний маршрут м. Дергачі (пл. Привокзальна) – смт Козача Лопань (із виїздом/заїздом у Харків першого та останнього рейсу).

Графік автобусного маршруту:

• Відправлення з смт Козача Лопань: 05:40; 9:00; 17:00; 19:15 (до станції метро «Перемога»)

• Відправлення з Харкова (станція метро «Перемога»): 05:00; з м. Дергачі (пл. Привокзальна): 07:00; 10:30; 18:20

Агентство Телевидения Новости