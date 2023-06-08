Лікар УЗД, провізор, керівник групи: вакансії тижня на Харківщині
Станом на 8 червня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1410 вакансій.
1. Лікар ультразвукової діагностики – 20 000 грн
2. Провізор – 18 900 грн
3. Керівник групи – 15 860 грн
4. Технолог харчової промисловості (переробка грибів) – 15 000 грн
5. Водій автотранспортних засобів – 14 600 грн
6. Юрисконсульт – 13 000 грн
7. Економіст з праці – 11 000 грн
8. Технолог (харчова промисловість) – 10 000 грн
9. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 9 980 грн
10. Майстер з охорони природи – 9 950 грн
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за номерами:
096 055 48 96; 099 020 87 21;
063 847 83 67; 067 728 97 45;
097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.