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Лікар УЗД, провізор, керівник групи: вакансії тижня на Харківщині

Лікар УЗД, провізор, керівник групи: вакансії тижня на Харківщині

Станом на 8 червня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1410 вакансій.

1. Лікар ультразвукової діагностики – 20 000 грн

2. Провізор – 18 900 грн

3. Керівник  групи – 15 860 грн

4. Технолог харчової промисловості (переробка грибів) – 15 000 грн

5. Водій автотранспортних засобів – 14 600 грн

6. Юрисконсульт – 13 000 грн

7. Економіст з праці – 11 000 грн

8. Технолог (харчова промисловість) – 10 000 грн

9. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 9 980 грн

10. Майстер з охорони природи – 9 950 грн

З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за номерами:

096 055 48 96; 099 020 87 21;

063 847 83 67; 067 728 97 45;

097 970 40 68.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

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