Один з Харківських вишів увійшов до міжнародного впливового рейтингу 2023 року
НТУ «Харківський політехнічний інститут» увійшов до міжнародного впливового рейтингу The Times Higher Education Impact Rankings 2023 року. Він оцінює університети за цілями сталого розвитку ООН. За даними видання, що вийшло у червні 2023 року, Харківський Політех представлений у восьми категоріях і визнаний найкращим серед українських ЗВО у таких з них: «промисловість, інновації та інфраструктура», «стійкі міста та спільноти», «дії по боротьбі зі змінами клімату». Всього було доступно сімнадцять напрямів. У загальному списку ХПІ виборов «бронзу» серед українських вишів (місце 801-1000). До нього увійшов 1591 університет із 112 країн світу, зокрема тридцять три з України.
Рейтинг враховує ретельно відкалібровані показники та порівнює університети за чотирма широкими областями: дослідження, управління, інформаційно-роз’яснювальна робота та навчання.
Для участі доступні 17 різних напрямів та загальний рейтинг. НТУ «ХПІ» займає місця у восьми категоріях:
категорія SDG 9: Промисловість, інновації та інфраструктура — позиція 401-600 у світі та 1 місце серед ЗВО України;категорія SDG 11: Стійкі міста та спільноти — позиція 401-600 у світі та 1 місце серед ЗВО України;категорія SDG 13: Дії по боротьбі зі змінами клімату — позиція 401-600 у світі та 1 місце серед ЗВО України;категорія SDG 4: Якісна освіта — позиція 801-1000 у світі та 3 місце серед ЗВО України;категорія SDG 8: Гідна праця та економічне зростання — позиція 301-400 у світі та 4 місце серед українських ЗВО;категорія SDG 16: Мир, справедливість та сильні інститути — позиція 601-800 у світі та 4 місце серед ЗВО України;категорія SDG 17: Партнерство для досягнення цілей — позиція 1001+ у світі та 4 місце серед ЗВО України;категорія SDG 3: Якісне здоров’я та благополуччя — позиція 1001+ у світі та 5 місце серед ЗВО України.
У результаті таких показників зросла оцінка університету у загальному рейтингу до 54,6 балів (максимальною оцінкою є 100). Так, Харківський Політех у загальному заліку посів позицію 801-1000 та третє місце серед українських вишів. Це найкращий показник університету у цьому рейтингу за усі роки участі. До тисячі «найстійкіших університетів» України також увійшли: Сумський державний університет, НУ «Львівська політехніка», Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Ужгородський національний університет, ДУ «Житомирська політехніка».