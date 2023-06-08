Харківські борці представлять Україну

З 9 по 11 червня в Сінгапурі відбудеться другий етап Світової серії з пляжної боротьби, за медалі якого змагатимуться четверо спортсменів Харківщини.

До складу української збірної увійшли:

– Анастасія Кравченко (в/к до 60 кг)

– Олена Нікітінська (в/к до 70 кг)

– Оксана Кухта (в/к до 70 кг)

– Демід Караченко (в/к до 90 кг)

Змагання у Сінгапурі є одним з етапів відбору на Всесвітні пляжні ігри, які у серпні цього року відбудуться в Індонезії.

В свою чергу, 9 та 10 червня в італійському Сассарі відбудеться рейтинговий турнір з вільної боротьби. В складі збірної України Харківську область представить Каміль Керімов, який змагатиметься у ваговій категорії до 57кг.

Агентство Телевидения Новости