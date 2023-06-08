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В Херсон доставили гуманітарну допомогу від «Харківських тепломереж»

В Херсон доставили гуманітарну допомогу від «Харківських тепломереж»

КП «Харківські теплові мережі» доставило гуманітарний вантаж колегам з Херсону, який потерпає від наслідків підриву Каховської ГЕС.

У МКП «Херсонтеплоенерго» подякували харків’янам за надану допомогу. «Ми дуже вдячні вам за допомогу, яка нам дуже потрібна у цю тяжку хвилину. Дякуємо підприємству «Харківські теплові мережі»! Дякуємо меру міста Харкова, який доручив вам виконати цю місію!» – зазначили там. 

Нагадаємо, напередодні за дорученням Харківського міського голови Ігоря Терехова херсонцям відправили 15 тонн допомоги з питною водою, консервами, ковдрами, засобами гігієни, розкладними ліжками, плівкою та спальними мішками. Також у партії гуманітарного вантажу були електричні помпи з генераторами для відкачування води, мішки для піску та моторний човен.

Агентство Телевидения Новости

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