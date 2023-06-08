Пішли з дому три дні тому: неповнолітніх брата з сестрою з Безлюдівки поліція знайшла у Липцях

8 червня до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що три дні тому пішли з дому її онуки – 12-річний хлопець та 16-річна дівчина. Раніше брат і сестра неодноразово уходили з дому.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

На пошук підлітків був орієнтований увесь особовий склад поліції Харківщини.

Працівники відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області виявили неповнолітніх у селищі Липці.

Жодних протиправних дій відносно дітей скоєно не було. Їх повернули додому, повідомили в поліції.

З підлітками провели профілактичну бесіду. Вирішується питання щодо притягнення опікуна дітей до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости