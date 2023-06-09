Через обстріли на Харківщині є постраждалі

Впродовж минулої доби російські окупанти завдавали ударів по цивільній інфраструктурі та мирному населенню Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Минулої ночі ворог завдав масованої атаки дронами типу Shahed по об’єктах інфраструктури Богодухівського району. Зайнялися пожежі. Поранення дістав цивільний чоловік 33 років.

Протягом доби ворог неодноразово обстрілював місто Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено будівлю медзакладу, житлові будинки, господарчі споруди. Поранення зазнали та були госпіталізовані чоловік 63 років та 69-річна жінка.

«На лінії зіткнення тривають бої. Найгарячіше на Куп’янському напрямку. Захисники Харківщини надійно тримають свої позиції та нищать ворога. Віримо в ЗСУ та продовжуємо працювати на Перемогу», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости