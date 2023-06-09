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Правоохоронці ліквідували виробництво небезпечних наркотиків

Правоохоронці ліквідували виробництво небезпечних наркотиків

Одного з наркодилерів, який виробляв та відправляв наркотики, затримали у столиці. Його спільник «працював» в Одесі як закладчик. 

Оперативники Одеського прикордонного загону спільно з Національною поліцією затримали одеського наркодилера на гарячому – під час отримання чергової партії наркотиків через одну з логістичних компаній.

В ході проведення санкціонованого обшуку у помешканні одесита правоохоронці виявили 3,5 кг Alfa PVP , понад 56 шт екстазі, 90 гр амфетаміну, 100 гр мефедрон, 100 гр канабісу, засоби для фасування та змішування наркотиків. Приблизна вартість вилучених тільки в Одесі наркотичних речовин на «чорному ринку» складає  близько 1 мільйона гривень. Попередньо стало відомо, зловмисник приймав замовлення через сайт та телеграм-канал, після чого відправляв замовникам.

Розпочате кримінальне провадження за ст.307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Обох наркодилерів правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.


Агентство Телевидения Новости

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