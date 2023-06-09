ЗСУ знищили 10 шахедів

У ніч на 9 червня 2023 року, в період з 22.00 по 04.00, російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами «Shahed» та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Пуски «шахедів» здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.Протягом атаки запущено до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування.Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів «Shahed-136/131», «Ланцет» та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня («Орлан-10» і «Supercam»).

Також, близько 20.00 години 8 червня, противник завдав ударів з Чорного моря двома ракетами «Калібр» по одному з цивільних об’єктів на Черкащині.

Агентство Телевидения Новости