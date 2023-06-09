Генштаб оновив дані втрати ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 09.06.23 were approximately:особового складу / personnel ‒ близько/ about 213770 (+1010) осіб ліквідовано / persons were liquidated, танків / tanks ‒ 3901 (+10) од, бойових броньованих машин / APV ‒ 7600 (+24) од, артилерійських систем / artillery systems – 3702 (+34) од, РСЗВ / MLRS – 599 (+4) од, засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 359 (+4) од,літаків / aircraft – 314 (+0) од, гелікоптерів / helicopters – 299 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3247 (+13),крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1171 (+0),кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6410 (+26) од,спеціальна техніка / special equipment ‒ 502 (+2).

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